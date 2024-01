Serafino ed Emanuela sposi in hospice ad Arezzo

L'amore prima di tutto. Serafino ed Emanuela si sono sposati questa mattina alle 11 all'interno di una stanza dell' hospice della Asl Tse ad Agazzi. Serafino, riferisce la stessa Azienda sanitaria, ha una malattia in stato avanzato e il suo desiderio più grande era quello di sposare la sua compagna, Emanuela.

La cerimonia si è tenuta nella camera dove l'uomo è ricoverato: per le sue condizioni di salute, Serafino non può spostarsi. A celebrare il matrimonio l'ufficiale di stato civile Simon Pietro Palazzo, consigliere comunale di Arezzo, alla presenza dei due testimoni e del segretario generale del Comune, Alfredo Pisacane. A conclusione della cerimonia Palazzo ha letto ai due sposi il sonetto 116 di Shakespeare dedicato all'amore.

Il matrimonio, spiega sempre la Asl, è stato possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni - la Zona distretto aretina della Asl Tse, il Comune di Arezzo, quello di Monte San Savino e il Tribunale di Arezzo -: ognuna per la parte di propria competenza si è attivata affinchè tutto potesse svolgersi senza intoppi. Importante anche il ruolo avuto dalla Misericordia di Arezzo, di cui Serafino fa parte, che si è data da fare per realizzare il sogno dei due sposi.



