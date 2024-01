Renzi, 'stadio Franchi? Mai visto un progetto senza i soldi'

"Sono curioso da cittadino di capire, sempre da cittadino, come si possono buttare i soldi senza avere la copertura dell'intero importo del progetto: non si è mai visto un progetto che si fa senza avere i soldi". Lo ha affermato Matteo Renzi, senatore e leader di Iv, e grande tifoso della Fiorentina, a proposito del progetto del Comune di Firenze per il restyling dello stadio Artemio Franchi.

"Qui manca metà del budget, non si riesce a capire dove prenderanno i soldi", ha aggiunto, a margine della presentazione del libro 'Le avventure di un innovatore', di Federico Marchetti oggi a Firenze. "E' un rabbercio che non sta in piedi - ha proseguito -, credo che dentro il suo cuore lo sappia anche Nardella. Comunque ormai è andata, fra cinque mesi Nardella sarà a Bruxelles, il problema è risolto, si occuperà di altro lui, e credo che alla fine il problema non è se la Fiorentina gioca lontano da Firenze, il problema è che Nardella quando avrà finito sarà lontano da Firenze e ci sarà un altro sindaco, o sindaca che sarà, e si occuperà di questa vicenda. Non è un tema di Nardella".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA