Omicidio di Pisa, gip 'fermato resta in carcere, può uccidere'

Resta in carcere il georgiano di 32 anni fermato domenica scorsa con l'accusa di omicidio volontario, in concorso con un connazionale tuttora irreperibile, nei confronti di un tunisino di 25 anni accoltellato a morte nel centro di Pisa al culmine di una rissa.

Lo ha deciso oggi il gip, Susanna Messina, dopo l'udienza di convalida. La giudice ritiene che sussista "il pericolo di reiterazione del reato". Non ha invece convalidato il fermo perché il georgiano si è consegnato spontaneamente agli inquirenti. A lui gli investigatori erano arrivati dopo avere raccolto alcune testimonianze negli ambienti di chi frequenta i loggiati dell'edificio delle Poste luogo che è meta, soprattutto la sera, dei consumatori di droghe e di sbandati. In particolare una ragazza, che conosceva la vittima, ha riconosciuto i georgiani che avrebbero aggredito il tunisino e ha fornito i nomi agli inquirenti che sono andati presso il domicilio del 32enne dove hanno trovato suoi familiari, i quali lo hanno avvisato e convinto a consegnarsi poco dopo.

Resta, invece, ricercato il secondo georgiano che, per i carabinieri, avrebbe anche lui inferto alcune coltellate alla vittima, con un coltello con un'impugnatura bianca che non è stato ritrovato. Ieri gli inquirenti hanno effettuato un blitz nella sua abitazione pisana dove hanno trovato la moglie e il figlio, ma non lui e i familiari hanno saputo dire dove possa essersi nascosto.

Sono in corso di identificazione altri soggetti che avrebbero partecipato alla rissa, poi degenerata in omicidio, intorno alle 23 di venerdì 5 gennaio sotto i portici delle Poste, vicino alla stazione ferroviaria.



