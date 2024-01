L'inverno a tutto colore di Borsalino

Dopo le collezioni ispirate al cosmo e al giardino dell'Eden, Borsalino sceglie il colore per l'autunno-inverno 2024/25, portando a Pitti Uomo 105 una collezione che si sviluppa attorno al tema del 'miraggio', giocando con forme, colori e grafismi inediti.

Materiali tecnici e lavorazioni innovative supportano una ricerca stilistica che esalta la maestria manifatturiera degli artigiani di Alessandria, guidati dall'head of style Jacopo Politi. Ecco che in questo viaggio nel deserto i cappelli appaiono come miraggi scintillanti: spazio quindi alle fantasie 'terra arsa' dei feltri di lana, ai nastri a righe fitte effetto moiré e ai laccetti in pelle a intreccio bicolore. Il bomber, giacca iconica di origine aereonautica, ispira la rivisitazione di cappelli e berretti nei tipici toni verde salvia e arancione.

Si preannuncia un bestseller il modello Australia, dall'inedita silhouette grafica con bottoncini per ripiegare la tesa e sottogola. Tante le novità fra i materiali: il feltro waterproof, quello in lana e cachemire, caratterizzato da una straordinaria morbidezza, e infine il feltro mélange, dall'inedito effetto screziato. Nuovi anche i berretti reversibili in lana ed eco-shearling, quelli in nylon e in fibra di bamboo.



