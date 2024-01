Kiton, una capsule griffata dal pugile-pittore Omar Hassan

Molti lo ricordano come l'artista-pugile che 'boxa' con le tele, ma ora Omar Hassan è pronto per una nuova avventura nella moda. Debutta il 9 gennaio, in occasione di Pitti Uomo 105, la sua prima capsule collection creata in collaborazione con Knt, acronimo di Kiton New Textures, che ha coinvolto l'artista italo-egiziano nella creazione di una vera e propria mini-collezione. La capsule, dall'eleganza sportiva e rilassata, è caratterizzata dai motivi realizzati dall'estro creativo di Hassan, classe 1987, che dopo un passato da pugile si è diplomato all'accademia si Brera e oggi espone le sue opere nel mondo.

Nella collezione ci sono blouson, t-shirt e felpe nei colori primari, caratterizzate da dettagli a contrasto composti dai gesti pittorici dell'artista, schizzi di colore che regalano ai capi un'attitude ricercata. Le maglie sono caratterizzate da una vestibilità over e dalla spalla calata, perfette per un look contemporaneo. Completano la proposta un completo formale, dei gilet e dei jeans.

"Questa capsule va oltre il concetto di collezione stagionale, - spiega l'artista - ma apre le porte a una nuova filosofia che ripensa il capo in un'ottica artistica che ci accompagna anche quando la moda passa, ma l'arte resta". Tutti i capi della capsule sono stati pensati proprio come delle tele, su cui Hassan ha raccontato il passare del tempo e rappresentato la sua filosofia dell'uomo contemporaneo.



