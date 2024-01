Fotografo della geotermia dona suoi scatti a museo di Larderello

Fabio Sartori, conosciuto sul territorio come fotografo delle terre del vapore, ex dipendente Enel Green Power in pensione dal luglio 2022, ha donato la sua ampia collezione fotografica geotermica, consistente in oltre 1.500 scatti, all'archivio Enel Green Power del Museo della geotermia di Larderello (Pisa).

Sartori, spiega una nota, ha consegnato ufficialmente i suggestivi scatti geotermici, nella versione digitale, al responsabile Geotermia Italia Enel Green Power Luca Rossini: la raccolta si compone di foto che abbracciano la geotermia a 360 gradi, dalle centrali di produzione ai vapordotti, dai paesaggi geotermici alle manifestazioni naturali. La sua foto più famosa è "Inside the Tower", in altre occasioni denominata anche "Cathedral" o "La cattedrale del silenzio", uno scatto geotermico che raffigura l'interno di una torre di raffreddamento della centrale geotermica "Sasso 2" nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA