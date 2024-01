A Pitti Uomo Nicolai Marciano lancia il suo brand Guess Jeans

Nicolai Marciano, 27 anni, figlio di Paul (uno dei quattro fratelli fondatori del celebre marchio Guess), lancia la sua sfida al sistema moda con un nuovo brand denim ad alto tasso di sostenibilità e pensato anche per essere accessibile ad un pubblico di giovani compratori.

Forte della sua esperienza di famiglia, è arrivato a Firenze dagli Usa per lanciare in anteprima mondiale, in occasione di Pitti Uomo 105, il suo brand Guess Jeans che usa la tecnologia Airwash, un'alternativa sostenibile al tradizionale lavaggio stone washed introdotto nel 1981 dal colosso americano Guess. La nuova tecnologia ricrea il look stone washed usando però aria e bolle invece dell'acqua. Una pratica che riduce l'uso di acqua, ma anche quello di pietre pomici. I capi mantengono tocchi grafici d'archivio e hanno piccoli dettagli che ricordano gli anni Ottanta e Novanta. Tutti i tessuti, realizzati con materiali organici o riciclati, danno forma a una collezione che è anche pensata per un pubblico giovane, quindi accessibile: i jeans partono da 89 euro.

Il nuovo progetto è stato presentato dal ventisettenne americano con un mega evento al Teatro del Maggio Musicale, aperto al pubblico fino al 12 gennaio, costruito come esperienza immersiva nella storia del denim, tra video-arte che illustra il nuovo progetto Airwash, lavatrici e laser, che spiegano il nuovo lavaggio. Un pannello ricorda i momenti più significativi della storia di Guess, dal primo logo creato nel 1981 all'iconica giacca denim indossata da Marty McFly nella pellicola Ritorno al Futuro.



