A Pitti Uomo Esercito Italiano si presenta con linea inclusiva

Inclusività, sostenibilità, innovazione e tradizione si uniscono nella nuova linea sportiva Esercito Sportswear Autunno - Inverno 24 - 25, presentata oggi a Pitti Uomo 105, e negli accessori in nylon riciclato realizzati con Ciak Roncato. Nella collezione di abbigliamento prende forma l'impegno per la sostenibilità, l'upcycling e l'inclusività, proseguendo la valorizzazione per dare nuova forma ai materiali dismessi dell'Esercito, trasformati, attraverso l'unione di design e artigianalità, in capi d'abbigliamento unici e innovativi.

La collezione è realizzata infatti in partnership con l'azienda sociale Quid di Verona che punta a valorizzare il talento di persone in difficoltà, in particolare donne a rischio di esclusione lavorativa. In collezione ci sono dettagli come patch, ricami e stampe, ispirati alle ai reparti dell'Esercito Italiano, mentre i colori come ghiaccio, nero, giallo e verde militare, creano uno stile riconoscibile. Inoltre le nuove proposte degli accessori realizzati con Ciak Roncato hanno colori e forme richiamano quelli degli equipaggiamenti mimetici dell'Esercito, sono realizzate in tessuto "vela nylon", morbido e leggero, ma soprattutto un materiale che ricorda quello utilizzato per i paracadute. In particolare, la linea "Raptor", dallo stile gorpcore e dalle forme innovative, è stata realizzata in nylon riciclato dalle bottiglie di plastica.





