Pitti Uomo, speciale caccia al tesoro di Ferragamo a Firenze

Al via, dal 9 gennaio a Firenze, una speciale 'caccia al tesoro' firmata Ferragamo. Si tratta del progetto "The Walking Story", una vera e propria caccia al tesoro, attiva dal 9 al 12 gennaio durante i giorni di Pitti Uomo, che rievoca l'atmosfera della città tra gli anni '30 e '50 del Novecento attraverso un percorso speciale che evoca il legame tra Ferragamo, il suo fondatore e la città di Firenze attraverso luoghi significativi ed iconici.

L'itinerario si snoda circolarmente attraverso sei tappe - la boutique Ferragamo, la Colonna dell'Abbondanza, la Fontana del Nettuno, il Lungarno Archibusieri, Ponte Vecchio e piazzetta Salvatore e Wanda Ferragamo - che consentono all'utente di passeggiare attraverso un inedito percorso urbano e al contempo creare una relazione col brand.

Lungo il percorso sono disseminati alcuni indizi sulle creazioni iconiche realizzate da Salvatore (come la zeppa "Rainbow" dedicata a Judy Garland, il sandalo "Invisibile" o le pump impreziosite da cristalli rossi realizzate per Marilyn Monroe), ma anche elementi contemporanei come il sandalo oro reinterpretato da Maximilian Davis per la collezione Fall-Winter '23, oltre a temi da risolvere e racconti audio coinvolgenti ispirati alle figure chiave della vita del calzolaio dei sogni.

Il progetto è supportato da una web-app attivabile tramite Qr-code presente sulle vetrine della boutique di via de' Tornabuoni, ma non è tutto: al completamento del percorso, una sorpresa attende gli utenti di ritorno al negozio.



