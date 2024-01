Pitti Uomo, capo-icona Canadian è giacca termica iper leggera

Un 2023 in crescita del +10%, superando i 10 milioni di euro di fatturato, e un piano di espansione a livello internazionale: così una tendenza testimoniata a Pitti Uomo che vede aumentare la richiesta dei capispalla performanti per l'outdoor spingendo la crescita del brand Canadian, ispirato alla vita nelle metropoli canadesi e di proprietà della fiorentina Artcrafts International.

L'azienda, grazie a un piano di ingenti investimenti in marketing, con particolare riferimento all'estero, ha l'obiettivo di raddoppiare il fatturato in tre anni. Per l'outerwear dallo stile urbano le performance positive si riscontrano su tutti i canali, soprattutto sul mercato interno.

La griffe ha organizzato al Teatro Goldoni di Firenze, alla vigilia di Pitti Uomo 105 (dove ha lo stand dal 9 al 12 gennaio alla Fortezza da Basso), un evento per presentare le novità per la prossima stagione fredda. Fascia prezzi accessibile e diversificata, la nuova collezione ruota attorno alla sperimentazione dei nuovi materiali. Il capo-icona è la giacca con zip in un tessuto estremamente confortevole la cui elasticità è meccanica, ovvero fornita dalla trama stessa del tessuto anziché dall'aggiunta di Lycra. Qui è data dal gioco di trama e ordito nel tessuto, che non si rovina con i lavaggi e mantiene l'elasticità nel tempo. È anti-vento e garantisce la stessa termicità del piumino ma con un minore volume.

L'imbottitura sintetica è calda e leggera, la zip impermeabile.

Nuovo anche il bomber in tessuto elasticizzato con zip impermeabile a contrasto e dettagli in neoprene sul cappuccio (ha la maglia elasticizzata ai polsi e sul fondo). Perfetto per le esigenze utility del contesto urbano senza rinunciare al design.

Coniugare le esigenze urbane con un design accattivante è la filosofia di Artcrafts International, di proprietà della famiglia Ponziani, che oggi conta un portfolio di 17 brand di abbigliamento, calzature ed accessori (4000 negozi wholesale, 26 punti vendita e 12 siti e-commerce di proprietà) che ha portato a superare i 100 milioni di euro di fatturato nel 2023 (+6% rispetto al 2022).



