Nuova sala sul cinema nella mostra Gucci Visions a Firenze

C'è una nuova sala dedicata al cinema all'interno della mostra sulla storia del marchio Gucci Visions, a Palazzo della Mercanzia a Firenze. Si tratta di un nuovo spazio (prima dedicato al metaverso) che oggi propone un programma di opere video, presentate nel corso dell'anno, individuate dal curatore Michele Bertolino e in collaborazione con principali istituzioni d'arte contemporanea del territorio come Palazzo Strozzi, Museo Novecento, Centro Pecci e lo Schermo dell'Arte.

L'intenzione della griffe è quella di legarsi sempre di più alle istituzioni cittadine e integrarsi sul territorio. Oggi viene proiettata la sfilata della prima collezione firmata dal nuovo direttore creativo Sabato De Sarno. Nei prossimi tempi è prevista una programmazione di filmati diversi. Ma le novità non finiscono qui, altre sale sono state rinnovate. Quella dedicata alla Bamboo Bag è ora pensata per le più iconiche versioni del mocassino Horsebit, quella dedicata alle installazioni con i codici della maison ora ospita le immagini iconiche della storia di Gucci, mentre la sala dedicata alle celebrity è stata aggiornata con alcuni nuovi look, tra cui quello con cui Madonna ha ritirato il Grammy nel 1996.

Inaugurata a giugno 2023, la mostra offre una visione completa della storia della maison, in un omaggio ai modelli emblematici, agli elementi iconici, al talento dei direttori creativi e dei maestri artigiani che li hanno creati nel corso del tempo.



