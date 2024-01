Gang rapina passanti in strada di Empoli, anziana all'ospedale

Le forze dell'ordine di Empoli (Firenze) cercano quattro giovani responsabili di una rapina violenta in strada avvenuta il giorno dell'Epifania ai danni di due anziane che stavano camminando in città. Una donna, 83enne, è rimasta ferita in modo grave. Era in compagnia di un'amica, 70enne, per una passeggiata quando sono state assalite e la più anziana è stata buttata in terra e trascinata per metri dalla gang per strapparle via la borsa. Ha riportato la frattura del bacino e della spalla, oltre ad un trauma cranico con un versamento ematico. L'83enne è ricoverata in ospedale dove dovrà subire un'operazione chirurgica. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 15 nel sottopasso vicino alla stazione ferroviaria.

Una volante della polizia che stava transitando nei paraggi in quei momenti ha attivato immediatamente le sirene mettendo in fuga i giovani. Gli agenti del Commissariato di Empoli si sono messi all'inseguimento ma gli aggressori si sono divisi e hanno fatto perdere le tracce. Indagini sono in corso. Sono state acquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. A nostra madre, spiegano i figli, "è stato rotto il bacino in due punti" ed "è stato sbriciolato l'omero, dovrà essere operata e applicata una protesi", "non sappiamo se potrà riuscire a tornare autonoma".

Le due donne, peraltro vicine di casa, stavano percorrendo il tunnel pedonale a braccetto, chiacchierando, quando in quattro hanno sbarrato loro il passo e le hanno strattonate e rapinate. Ma l'83enne è stata trascinata a terra per qualche metro." Invano le due donne invocavano 'Aiuto! - raccontano i familiari - Questi quattro giovani non hanno avuto pietà di una donnina alta appena 1 metro 50 per 40 chili di peso. L'hanno strascicata per metri fino a quando non sono riusciti a prenderle la borsa, che purtroppo era rimasta come incastrata a un polso".

Un automobilista si è fermato per soccorrere le due donne "ma intanto quei delinquenti erano già corsi via". Sarebbero tutti minorenni, e non residenti a Empoli (Firenze), i responsabili della violenta rapina ai danni di due anziane - una 83enne è grave in ospedale e deve essere operata - nel sottopasso pedonale vicino alla stazione ferrovia. La polizia ha acquisito le immagini dal sistema di videosorveglianza ed è "nelle condizioni di risalire ai responsabili di questi gravi fatti", ha dichiarato la sindaca Brenda Barnini dopo un confronto con il commissariato cittadino. Contro le due passanti hanno agito in quattro e le forze dell'ordine li stanno cercando. Barnini ha fatto anche un appello alle istituzioni: "Vicinanza alle persone colpite e alle famiglie. Oltre a ribadire la necessità di avere un maggior presidio del territorio è evidente che c'è bisogno di una stretta normativa che impedisca di far passare il messaggio che certi comportamenti rischiano di rimanere impuniti. Mi auguro che anche questo episodio serva a mobilitare le istanze parlamentari e del governo, portandole a riflettere su un sistema di norme che evidentemente non è più adeguato". Per Barnini "è evidente che abbiamo a che fare con un problema anche di carattere sociale. Non siamo di fronte a una questione di sola sicurezza urbana ma, trattandosi di minorenni, anche di marginalità e di difficoltà familiari. Al momento dell'aggressione, fra l'altro, la polizia era presente. Purtroppo questo ci dice che evidentemente ci sono persone a tal punto non curanti del rispetto delle leggi e della legalità che nemmeno di fronte alla presenza delle forze dell'ordine si fermano dal compiere certe azioni" criminali.

