Furti, spaccata a farmacia in borgo Ognissanti a Firenze

Furto con spaccata in farmacia e ladri in fuga con il fondo cassa, 1.000 euro. E' accaduto la notte scorsa a Firenze, in borgo Ognissanti, centro storico. Sul posto sono intervenute oltre a una pattuglia dei carabinieri anche la squadra della scientifica per rilevare tracce e indizi.

I malviventi, secondo quanto ricostruito, intorno alle 3, hanno infranto con un tombino la vetrina della farmacia. Poi, una volta dentro, hanno preso i 1.000 euro della cassa e sono scappati col bottino.

Altri due furti con spaccate sono stati messi a segno negli ultimi due giorni, a Firenze. Il primo ai danni di un negozio di ortofrutta in via Santa Reparata, è stato scoperto domenica mattina dal proprietario che ha chiamato il 112 Nue. I ladri, secondo una prima ricostruzione, dopo aver danneggiato la vetrina sono entrati nel negozio, e poi sono fuggiti con il bottino, sette bottiglie di vino e un coltello. Dall'altra parte della città, in via Vittorio Emanuele, la notte scorsa, i malviventi hanno preso di mira un negozio di ferramenta. Dopo aver infranto con un tombino la vetrina, hanno rubato 200 euro dalla cassa e numerosi coltelli, prima di allontanarsi. A fare la scoperta, oggi alle 9, è stato il proprietario.



