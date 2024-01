Cristiano Leone nuovo presidente Fondazione Santa Maria Scala

È Cristiano Leone, 39enne manager culturale originario di Napoli, il neopresidente della Fondazione Antico Spedale Santa Maria della Scala di Siena. Lo ha nominato la sindaca Nicoletta Fabio. Inoltre per il cda sono stati designati Niccolò Fiorini, vicepresidente, Massimiliana Quartesan, Viviana Castelli e Francesco Piroli. "Da oggi si traccia un nuovo percorso che spero dia il giusto valore a tutto ciò che è racchiuso all'interno del Santa Maria, e non parlo ovviamente solo di cose materiali", sottolinea in una nota Fabio.

"Iniziamo a lavorare da subito, consci che il Santa Maria della Scala non è il prodotto della storia di singoli individui ma di una collettività, ed è in questa chiave che desidero indirizzare la mia visione al servizio di questa istituzione", ha dichiarato lo stesso Cristiano Leone dopo la nomina.

"Indirizzerò i miei sforzi a intessere partenariati sia pubblici che privati - ha proseguito -; proporrò di portare la cultura performativa tra le mura del museo; mi adopererò a dare il mio contributo alla strategia della comunicazione, affinché il Santa Maria della Scala trasformi il suo immenso patrimonio culturale in un volano per il territorio, attraverso il dialogo con le arti contemporanee e con la tecnologia, con una sensibilità sempre più marcata nei confronti della sostenibilità, sia energetica che ambientale". Leone, selezionato tra circa 40 curricula arrivati a Palazzo pubblico, ha alle spalle una carriera internazionale: titolare di un dottorato europeo in Filologia Romanza, conseguito con il massimo dei voti proprio all'Università di Siena, si è poi specializzato nel management culturale alla Solvay Brussels School of Economics and Management, per poi collaborare con alcune tra le più illustri istituzioni europee. Tra i suoi ultimi lavori, la direzione artistica e linguistica per la prefigurazione della Cité internationale de la langue française, progetto culturale del presidente Emmanuel Macron, che ha aperto nel novembre scorso.





