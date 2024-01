A Pitti Uomo 832 marchi riflettono su moda e tempo

Pitti Uomo scalda i motori e per l'edizione 105, alla Fortezza da Basso di Firenze dal 9 al 12 gennaio, sceglie il tema-guida del tempo per far riflettere tutto il sistema moda. All'ingresso del salone le installazioni a tema PittiTime invitano a lavorare sui temi del momento.

L'invito a riflettere è per gli addetti ai lavori ma anche per gli 832 marchi che partecipano al salone (il 46% esteri), divisi in cinque sezioni, con le collezioni Autunno/Inverno 2024-2025.

Si comincia alla Villa Medicea del Poggio Imperiale, con la cena di gala del Centro di Firenze della Moda Italiana, con istituzioni, stampa e compratori.

"Siamo fiduciosi in una larga partecipazione di buyer esteri", dice l'ad di Pitti Immagine Raffaello Napoleone, che con il suo team ha lavorato per portare a Firenze eventi internazionali. I guest designer sono Luca Magliano e Steven Stokey-Daley, due giovani creativi - già protagonisti all'inizio della loro carriera di progetti speciali di Pitti Uomo dedicati ai talenti emergenti, rispettivamente Who's On Next del 2017 e S-Style del 2021. Magliano organizzerà una mega-sfilata al Nelson Mandela Forum la sera del 10 gennaio, S.S. Daley sfila a Palazzo Vecchio l'11 gennaio con una collezione made in Britain.

Infine, lo stilista americano Todd Snyder sarà protagonista, con il brand eponimo, del 'Designer Showcase' di questa edizione: celebrerà il suo ritorno in passerella con un evento alla Stazione Leopolda il primo giorno del salone. Poi novità e debutti, come quello di Guess che al Teatro del Maggio lancerà in anteprima mondiale la linea Guess Jeans di Nicolai Marciano, e di Tod's, che presenterà la prima collezione di calzature nata dalla partnership con Automobili Lamborghini. Dal nord Europa arrivano il giovane designer finlandese Achilles Ion Gabriel, già insignito di prestigiosi premi, che presenterà la collezione di debutto del suo brand eponimo, e gli stilisti selezionati nella nuova area Neudetsch, un progetto sulla nuova moda dalla Germania (17 marchi).



