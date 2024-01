Rapinato con spray urticante e coltello in centro a Firenze

Aggredito da cinque uomini e rapinato con spray urticante e sotto la minaccia di un coltello nella centralissima via Tornabuoni a Firenze. E' successo questa notte intorno alle 5:30. La vittima è un 25enne. Sul posto è intervenuta la polizia e il 118 per prestare soccorso al giovane.

Il 25enne ha raccontato agli agenti di essere stato rapinato da cinque uomini nordafricani con coltello che gli hanno spruzzato contro dello spray al peperoncino per portargli via il cellulare e il portafoglio contenente 150 euro.



