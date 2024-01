Ucciso a coltellate durante lite di notte nel centro di Pisa

Un tunisino poco più che ventenne è stato ucciso a coltellate ieri sera nel centro di Pisa. Il giovane è stato raggiunto da numerosi fendenti, di cui almeno uno mortale al torace, sotto i portici dell'edificio che ospita la sede centrale di Poste e che, soprattutto di sera, è frequentata da sbandati, tossicodipendenti e spacciatori.

Sull'episodio indagano i carabinieri che sospettano una lite scoppiata per un regolamento di conti.

A terra i militari hanno trovato numerosi cocci di bottiglia e molto sangue e non escludono che anche l'aggressore possa essere rimasto ferito prima di fuggire. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza urbana potrebbero avere ripreso l'aggressione mortale e sono al vaglio degli investigatori. Sono stati già sentiti anche alcuni testimoni, per lo più nordafricani che frequentano la zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA