Pitti Uomo, il ritorno del blazer

Con le collezioni maschili per l'autunno-inverno 2024/25 il blazer si riappropria del suo posto d'onore nel guardaroba, diventando must-have di stagione da indossare da mattina a sera.

Per alcuni associato esclusivamente all'abbigliamento formale, per altri capo da dandy o comodo passepartout per ogni look, fatto sta che dall'800 a oggi ha fatto parlare di sè più di una volta. Per il prossimo inverno i nuovi blazer si adattano alle esigenze dell'uomo di oggi, cosmopolita, globe-trotter, attento a materiali e sostenibilità. Il fit è morbido, comodo, non troppo attillato, sia sulle classiche versioni doppiopetto che monopetto. E' quello che ormai si chiama il nuovo 'formale disinvolto', che Cucinelli ha più volte indicato come lo stile del futuro. L'esigenza di comodità abbraccia anche tutto il segmento del formale, così le giacche hanno forme generose e destrutturate. Per assicurare questo comfort, i materiali favoriti dalle aziende che parteciperanno a Pitti Uomo 105 (9-12 gennaio a Firenze, con 832 brand di cui 386 esteri) sono jersey di lana infeltrita (da Paoloni è tutto cucito a mano), oppure flanella, jersey stretch o velluto. Come da Tombolini, con il nuovo modello tre bottoni dalla linea leggermente over e la giacca-camicia in lana stretch super confortevole. Anche Kiton reinterpreta i codici della sartoria classica nelle giacche a doppiopietto e tre bottoni, mentre la storica sartoria Caruso propone l'iconica giacca Aida in soffice lana. Manuel Ritz punta sul comfort stile 'british' con il blazer in felpa di cotone.

Piacciono gessati, spigati e pied-de-puole (Herno) ma anche tutti i tessuti inglesi e i riferimenti al mondo della nautica (come i bottoni in ottone sulle maniche), che ricordano proprio le origini del blazer. Senza scordare le giacche da country club dell'epoca. Da Cruciani la giacca doppiopetto in lana e cotone è impreziosita dai bottoni in metallo per un tocco da dandy. Per i più nostalgici va bene anche l'abbinamento col cardigan. Per un look disinvolto via libera a pantaloni cargo in flanella o fluidi in velluto, liscio o a coste. Velluto che è grande protagonista di stagione: il prossimo inverno sostituisce il denim, in colori come cioccolato, bianco o blu.



