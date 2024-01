Monossido durante recita in parrocchia, 27 intossicati

La recita natalizia in parrocchia per festeggiare la Befana finisce con 27 intossicati, tra cui 6 bambini, dal monossido di carbonio. E' accaduto a Pergo, frazione del comune di Cortona (Arezzo). Otto intossicati sono stati soccorsi e trasportati in ospedali dell'Aretino, mentre tre persone sono state traferite in camera iperbarica, due a Grosseto e una a Firenze, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L'allarme è scattato poco dopo le 16,15, quando i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata. Sul posto si sono portate tre ambulanze. I vigili del fuoco stanno eseguendo accertamenti per individuare una fonte certa dalla quale il gas, inodore e insapore, sarebbe fuoriuscito. Un episodio simile era avvenuto sempre nella chiesa di Pergo l'1 dicembre del 2022, quando un gruppo di persone che stava partecipando a un incontro di catechesi iniziò ad accusare malori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA