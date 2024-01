Maltempo, allerta gialla in Toscana per piogge e neve

"Emessa un'allerta gialla dalla sala regionale per rischio idrogeologico fino alle 8 di domani domenica 7 gennaio su tutta la Toscana. Allerta gialla anche per rischio neve su Valle del Reno, Mugello e Alto Mugello fino alla mezzanotte di domani, prevista neve oltre i 900 metri da questa notte". Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio sui social.

Giani ricorda anche che è "in corso allerta arancione fino alle 18 di oggi su Bisenzio e Ombrone Pistoiese".



