Epifania: in 110 si tuffano a Marina di Pisa nonostante maltempo

Tradizionale tuffo di Befana stamani a Marina di Pisa per 110 temerari che si sono gettati in mare sfidando il maltempo, aderendo alla tradizionale manifestazione di solidarietà promossa da Avis Pisa e Amici del mare di Livorno. La pioggia non ha scoraggiato decine di appassionati.

Al termine di una nuotata ristoratrice nelle acque calme di Marina di Pisa, doni e dolci per grandi e piccini oltre alle premiazioni per il gruppo più numeroso, il partecipante più giovane e quello più anziano.



