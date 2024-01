Scontro in A11, una vittima nel Pistoiese

Incidente stradale mortale stamani, intorno alle 11, lungo l'A11, tra i caselli di Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Una persona è deceduta nello scontro tra un autoarticolato e un'auto.

Sul posto sono intervenuti, con i sanitari, i Vigili del fuoco del distaccamento di Pescia. A seguito dell'incidente ci sono stati rallentamenti per il traffico autostradale: la società Autostrade per l'Italia segnalava alle 11:39 una coda di due chilometri in direzione Firenze tra Altopascio (Lucca) e Montecatini.



