Rogo Firenze, 'nessun allarme ma attendere a aprire finestre'

Nessun allarmismo. È quanto si apprende da fonti di Arpat dopo il vasto incendio della notte scorsa in un'area all'aperto in via Curzio Malaparte, alla periferia di Firenze, dove sono bruciate masserizie e rifiuti.

La situazione, si spiega dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, viene definita "sotto controllo" e i tecnici stanno già effettuando i rilievi: per chi si trova nella zona "il consiglio è quello di aspettare un po' di tempo prima di aprire le finestre".

L'incendio è ora in fase di bonifica, i fumi sono ancora piuttosto bassi ma col passare delle ore la situazione andrà a migliorare.



