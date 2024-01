Mostra su Coppedè, visite fino al 2 febbraio

È stata prorogata al 2 febbraio la mostra 'Adolfo Coppedè. Tradizione locale e respiro internazionale' dedicata all'architetto fiorentino (1871-1951) e allestita all'Archivio di Stato di Firenze.

L'esposizione, inaugurata lo scorso 23 settembre, "ha riscosso un notevole successo di critica e di pubblico -spiegano gli organizzatori - confermato anche dalle visite guidate gratuite alla scoperta dell'universo Coppedè andate esaurite quasi tutte le settimane. Per ancora un mese di tempo sarà possibile ammirare oltre cento tra disegni, progetti, stampe e foto dell'archivio Coppedè protagonisti di quello che è un vero e proprio viaggio alla scoperta di una delle figure di maggior rilievo nell'architettura civile italiana della prima metà del '900".

Per tutta la durata dell'esposizione, che avrebbe dovuto chiudere i battenti il 12 gennaio, tutti i venerdì alle 15,30 sarà possibile prendere parte alle visite guidate gratuite, disponibili su prenotazione, gratuita e obbligatoria al numero 0552989891, affidate alle operatrici didattiche professionali di Opera Laboratori. La mostra, visitabile a ingresso gratuito dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, costituisce l'occasione per ufficializzare l'acquisizione da parte dell'Istituto di un consistente nucleo documentario afferente all'archivio Coppedè, già depositato presso l'Archivio fiorentino nel 1999 e acquistato nel 2020.



