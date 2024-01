Maltempo, allerta arancione in Toscana area Bisenzio-Ombrone

Emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale della Toscana un'allerta arancione, per rischio idrogeologico, sull'area Bisenzio e Ombrone Pistoiese dalle 21 di oggi alle 18 di domani. Questo quanto diffuso via social dal governatore Eugenio Giani.

Allerta gialla, invece, sul resto della Toscana fino alle 18 di domani, già in corso nella parte settetrionale della regione.

"Prestiamo massima attenzione, previsto tempo perturbato con piogge, rovesci e locali temporali anche di forte intensità", si spiega da Giani.

Riguardo all'allerta arancione, il Comune di Prato spiega che il "sistema di protezione civile assumerà dal pomeriggio di oggi il livello operativo di 'attenzione' che rimarrà attivo fino al termine della criticità dichiarata. Per eventuali criticità è attivo il numero verde di emergenza 800 30 15 30". Quando al Comune di Pistoia si spiega che "il piano di Protezione civile del Comune di Pistoia può essere consultato alla pagina del sito istituzionale https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/protezione-civile/p iano-di-....È inoltre possibile consultare il sito www.cittadinoinformato.it per avere informazioni in tempo reale sulle situazioni di allerta".

Dal Comune di Livorno si segnala che per il territorio cittadino e Gorgona "il codice giallo sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi, venerdì 5 gennaio, fino alle ore 18 di domani, sabato 6 gennaio. Possibilità di isolati temporali, previsti venti di scirocco con raffiche fino a 50-70 km/h e mari molto mossi soprattutto sull'Arcipelago".



