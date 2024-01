Musei di Maremma col passaporto, regali a chi fa più visite

I musei della Maremma aprono il 2024 con due importanti iniziative: l'ingresso libero nelle prime domeniche dell'anno (7 gennaio, 4 febbraio e 3 marzo) e il Passaporto della Cultura che permette ai visitatori di ricevere omaggi culturali di varia natura timbrando alle 'dogane'. Il passaporto è cartaceo e può essere richiesto gratuitamente in dieci musei della rete maremmana, divisi in tre aree chiamate appunto "dogane". Ogni visitatore può scegliere di visitare un solo museo per dogana e in quel museo farsi timbrare il passaporto. Una volta inseriti i tre timbri - entro il 31 marzo 2024 - il passaporto può essere riconsegnato nell'ultimo museo visitato e questo permette di ricevere subito un omaggio: un catalogo, un ingresso, una visita guidata, un gadget etc. Tutti i passaporti riconsegnati parteciperanno poi a un'estrazione, in programma l'11 aprile, per vincere biglietti gratuiti della stagione teatrale di Grosseto e di quella del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, e ingressi omaggio per Lirica in Piazza a Massa Marittima e per Cinema di Mare a Castiglione della Pescaia. Inoltre, saranno in palio anche un abbonamento nominale alle mostre nel Polo Clarisse di Grosseto e una tessera associativa di Fondazione Grosseto.

Nel dettaglio la Dogana nord comprende Museo archeologico e Museo San Pietro all'Orto di Massa Marittima e Museo Magma a Follonica. Dogana centro, Museo Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia, Museo archeologico della Maremma, Museo di Storia Naturale e Polo Culturale delle Clarisse a Grosseto. Dogana est col Polo Museale di Arcidosso, Museo delle Miniere di Mercurio di Santa Fiora e Museo di Preistoria di Manciano.

Inoltre, già domenica 7 gennaio, sono 25 i musei e luoghi di cultura della rete della Maremma che hanno aderito al progetto e che apriranno le loro porte gratuitamente ai visitatori: dai tesori dell'archeologia etrusca e romana, ai capolavori dell'arte medievale e moderna fino alla riscoperta del passato minerario e la natura della Maremma. Inoltre, per l'occasione sono stati organizzati numerosi eventi, anche questi tutti gratuiti: dalle passeggiate alle visite guidate, mostre; laboratori per bambini e famiglie e tanto altro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA