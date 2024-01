La Befana che scende dal campanile di Pistoia compie 30 anni

La cerimonia per la Festa della Befana, che scende dal campanile della cattedrale di San Zeno, compie 30 anni a Pistoia. E' stata una delle prime manifestazioni del genere in Italia. Il nuovo appuntamento è per il 6 gennaio in piazza Duomo, nel pomeriggio, a partire dalle 16.15. L'evento è organizzato dalla sezione pistoiese dell'Associazione nazionale vigili fuoco, con la compartecipazione e il contributo economico del Comune di Pistoia e la collaborazione del comando provinciale dei pompieri.

Al calar del sole la Befana partirà dalla Torre di Catilina per raggiungere il campanile dove, come da tradizione, avrà un guasto tecnico alla scopa. Dunque, in piazza Duomo arriveranno con l'autoscala e a sirene accese i vigili del fuoco per soccorrerla e aiutarla a scendere da una finestra della torre campanaria, da un'altezza di circa 30 metri. "Questa manifestazione è sempre stata una grande attrazione per i pistoiesi, ma anche per i turisti presenti in questo periodo", sottolinea l'assessore al turismo e alle tradizioni del Comune di Pistoia Alessandro Sabella.



