Gonfalone d'argento a Chiellini, 'fiero di essere toscano'

Il Gonfalone d'argento, massima onorificenza del Consiglio regionale della Toscana, è stato consegnato oggi al calciatore livornese Giorgio Chiellini, che recentemente ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. La cerimonia si è svolta nella sede del Comune di Livorno dove il presidente dell'Assemblea toscana Antonio Mazzeo ha consegnato il Gonfalone d'argento all'ex capitano della Nazionale campione d'Europa nel 2021.

Presente anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti. Chiellini è stato insignito dopo avere annunciato, martedì 12 dicembre, il ritiro dal calcio giocato chiudendo negli Stati Uniti, con i Los Angeles Fc, una carriera lunga e ricca di trofei. L'Ufficio di presidenza del Consiglio toscano, su proposta di Mazzeo, pochi giorni dopo la notizia ha deciso di conferirgli l'onorificenza.

"Sono sempre stato orgoglioso di essere toscano - ha detto Chiellini -, e quindi è un premio che fa tanto piacere, mi sento di aver sempre portato la mia toscanità in giro con me in tutto il mondo in questi anni. Ho avuto la fortuna comunque di vivere tanto in Toscana, fino ai vent'anni a Livorno e poi Firenze, la nazionale con tanti amici colleghi toscani. Ricevere questo premio è un onore e un piacere spero di rendere orgogliosa questa regione anche in futuro". Chiellini ha poi aggiunto: "Sono cresciuto qui a Livorno con tanti sogni come migliaia di ragazzi, e mai avrei pensato di arrivare fin dove sono arrivato.

Ritengo di essere stato fortunato ad essere cresciuto qui: la famiglia e gli amici di sempre sono stati per me un'ancora importante, che mi ha permesso di essere quello che sono oggi".

"Chiellini - ha detto Mazzeo ricordando la carriera del difensore e capitano della Nazionale - è un esempio non solo in campo, ma anche e soprattutto fuori. Non è infatti scontato studiare e laurearsi quando si è professionisti ad un certo livello: questi studi lo porteranno ad essere un grandissimo anche fuori dal terreno di gioco, portando in alto il nome di Livorno e della Toscana nel mondo. Perché Chiellini non è solo un grande atleta, ma anche un grande uomo che è di esempio a tanti giovani italiani".



