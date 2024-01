A riscoperta Giovan Battista Bracelli, 'surrealista' già in 1600

Una conferenza e una mostra a Livorno per riscoprire la figura di Giovan Battista Bracelli, incisore e pittore toscano considerato un artista precursore dei tempi prevedendo tre secoli prima lo stile del Surrealismo e del Dadaismo con la sua opera 'Bizzarie di varie figure', nel quale rappresenta congegni semoventi meccanici, spesso costruiti in forma umana o animale, edita nella città labronica nel 1624. A 400 anni dalla pubblicazione dell'opera l'associazione Accademia degli avvalorati organizza per il 13 gennaio una conferenza dal titolo 'Un surrealista nella Livorno del 1624' al Museo di storia naturale del Mediterraneo e una mostra di opere di Giovanni Battista Bracelli, nella quale saranno esposte copie delle incisioni delll'artista, visibile fino al 21 gennaio.

Nell'esposizione, spiega una nota, spiccano anche due figure bizzarre dedicate a Livorno, due incisioni che ritraggono "Livorno antropomorfa" ovvero con le sembianze umane. Bracelli, Brazzè o Braccelli e col soprannome Il Bigio, si pensa che abbia vissuto tra il 1584 e il 1650 e che sia nato a Firenze.



