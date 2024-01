Serie A: Piccinini arbitra l'Inter, Guida per la Juventus

Sarà l'arbitro Piccinini di Forlì a dirigere, sabato prossimo alle 12,30, la partita tra Inter e Verona, valida per la 19/a giornata di campionato ultima di andata. Sono stati poi designati Guida di Torre Annunziata per Salernitana-Juventus e La Penna di Roma per Empoli-Milan, che si giocano il giorno dopo. Il posticipo domenicale, Roma-Atalanta, sarà arbitrato da Aureliano di Bologna, mentre Torino-Napoli da Mariani di Aprilia. Bologna-Genoa sarà diretta da Colombo, Frosinone-Monza da Ferrieri Caputi di Livorno, Lecce-Cagliari da Massa di Imperia, Sassuolo-Fiorentina da Abisso di Palermo e Udinese-Lazio da Sacchi di Macerata.



