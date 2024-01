Saldi, in Toscana previsti quasi 300 milioni di euro di incassi

Al via il 5 gennaio i saldi invernali in Toscana: secondo Confcommercio Toscana, saranno due milioni (il 57% dei residenti) i toscani pronti ad acquistare abiti e calzature a prezzi ribassati nei 60 giorni a disposizione, per un importo medio di 142 euro a persona, contro i 133 euro del gennaio 2023. L'associazione stima un giro di affari di oltre 296 milioni di euro.

Confesercenti Toscana valuta che il budget medio per famiglia sarà di 267 euro, ma il 38% degli intervistati dal sondaggio di Ipsos prevede di spendere meno di 150 euro. Il lieve aumento del budget procapite registrato da Confcommercio Toscana "è anche per effetto dell'inflazione, che ha fatto aumentare i prezzi - sottolinea il direttore Franco Marinoni - in ogni caso, non siamo ancora tornati ai 160 euro registrati nell'inverno 2020, l'ultimo prima della pandemia". Tuttavia "la spesa media regionale per i saldi è superiore di 5 euro rispetto a quella nazionale, che si attesta intorno ai 137 euro a persona", sottolinea il presidente di Federmoda-Confcommercio Toscana Paolo Mantovani. Secondo Confesercenti le temperature eccezionalmente miti registrate tra ottobre e dicembre hanno quasi dimezzato (-46%) gli acquisti delle collezioni autunno-inverno, dunque i negozi arrivano ai saldi senza avere praticamente mai avuto l'occasione di venderle a prezzo pieno.

"Continuiamo a chiedere di posticipare l'inizio degli sconti ad una data più vicina a quella della vera fine della stagione", afferma Marco Rossi, presidente di Fismo Confesercenti Toscana.





