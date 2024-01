Rider morto a Firenze, condannato a 10 mesi l'automobilista

È stato condannato a 10 mesi e 10 giorni di reclusione, con la pena sospesa a condizione che svolga lavori di pubblica utilità per 6 mesi, l'automobilista accusato di omicidio stradale a causa dell'incidente costato la vita, la sera dell'1 ottobre 2022 a Firenze, a Sebastian Galassi, rider fiorentino di 26 anni. Il giudice ha disposto per l'imputato, 26 anni, la pena accessoria della sospensione della patente per la durata di tre anni. La famiglia della vittima è stata risarcita prima dell'inizio dell'udienza preliminare.





