Toscana and Friends con Mannoia, Massini e Pelù per alluvionati

Tutto pronto per "Toscana and friends. Ripartiamo", la serata evento ideata e condotta da Fiorella Mannoia, Stefano Massini e Piero Pelù per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni della Toscana colpite dall'alluvione dello scorso novembre, in programma il 3 gennaio al Tuscany Hall di Firenze, dove dalle 21 si alterneranno sul palco Antonio Aiazzi, Bandabardò, Ginevra Di Marco & Francesco Magnelli, Dolcenera, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Paolo Jannacci con Daniele Moretto, Marco Masini, Danilo Rea, Paola Turci, Peppe Voltarelli e tanti altri artisti.

Pochissimi i posti ancora rimasti. Sarà possibile sostenere la raccolta fondi anche con bonifico bancario, attraverso l'Iban IT25B0306909606100000199977 intestato a Comitato Toscana & Friends Ripartiamo. La serata sarà aperta con un estratto del un mini documentario che, attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quel dramma, ricorda cosa è avvenuto la notte tra il 2 e il 3 novembre scorso. Intitolato "Casca il cielo" e firmato dai registi Roan Johnson e Lorenzo Garzella, il breve documentario è stato promosso e realizzato con il contributo del Consiglio regionale (che ha partecipato con un contributo anche alla serata) all'interno delle iniziative legate alla Festa della Toscana e sarà poi diffuso in una versione estesa per continuare a tenere alta l'attenzione su quanto accaduto e portare avanti la raccolta fondi a favore delle famiglie alluvionate.

"Fin da subito abbiamo condiviso con Stefano Massini e Piero Pelù la volontà di fare qualcosa insieme e di trovare il modo perché il nostro contributo potesse andare anche oltre la serata di domani - spiega il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. - Ringrazio Roan Johnson e Lorenzo Garzella per lo straordinario lavoro che hanno fatto e tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione mettendo a disposizione il materiale video girato in quei giorni. Il nostro obiettivo è fare in modo di continuare a ricordare e aiutare, per quanto possibile, chi ha perso tutto diffondendo il video non solo sui canali del Consiglio, ma portandolo anche nei cinema e nei teatri".



