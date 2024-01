Stefano De Martino a Montecatini con il suo 'Meglio stasera!'

Stefano De Martino, danzatore, intrattenitore e conduttore televisivo si esibirà nel suo primo show live, Meglio stasera! al Teatro Verdi di Montecatini Terme (Pistoia) il 5 gennaio, alle 21.

Nello spettacolo, spiega una nota, De Martino presenta al pubblico le sue molteplici facce. C'è lo Stefano che racconta: dall'infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo. C'è lo Stefano 'crooner': insieme agli otto orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: "Non è mai una sola canzone per volta". C'è poi lo Stefano danzatore, accompagnato nelle coreografie da alcuni ballerini professionisti. C'è anche lo Stefano imprevedibile, quello dell'allegria e dei giochi in tv, quello che dialoga e empatizza: gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico.



