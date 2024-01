Mps vola in Borsa, Giorgetti fiducioso sulle nozze nel 2024

Inizio d'anno brillante per Mps a Piazza Affari, con il titolo della banca senese che capitalizza in Borsa l'ottimismo del ministro del tesoro, Giancarlo Giorgetti sulla privatizzazione della banca senese.

"Sono convinto che nel 2024 possa concretizzarsi una soluzione in grado di ridefinire il sistema bancario in un'ottica policentrica", ha detto Giorgetti in un'intervista pubblicata lo scorso 31 dicembre da Il Sole 24 Ore. "L'uscita del Tesoro è già cominciata, con successo", ha detto l'esponente della Lega, sottolineando come ora "per varie ragioni la Cenerentola Mps è molto più ambita".

Le parole di Giorgetti contribuiscono alla corsa di Siena, che in Borsa sale del 5,2% a 3,21 euro, in testa al Ftse Mib.





