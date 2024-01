Feriti in scoppi a Capodanno, amputate dita a 15enne in Versilia

Numerosi feriti in Toscana per le esplosioni di Capodanno con petardi, fuochi pirotecnici, artifizi, bombe carta, mortaretti, razzi. Il piu grave risulta un ragazzino di 15 anni che ha riportato l'amputazione di due dita della mano destra, a Vittoria Apuana (Lucca). E' successo un'ora prima della mezzanotte. Sul posto il 118 che l'ha trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia dove è ricoverato nel reparto di pediatria. Grave lesione a una mano anche per due pazienti ricoverati all'ospedale di Careggi. Uno è un minorenne che si è ferito con una esplosione di un fuoco pirotecnico a Grosseto: è stato trasferito in urgenza a Careggi con l'elisoccorso. L'incidente c'è stato in via Mazzini verso le ore 1.15 ed è intervenuto il 118. Prima è stato portato all'ospedale cittadino Misericordia in codice giallo, ma poi per la gravità delle conseguenze è stato trasferito a Firenze.

Sempre a Careggi è arrivata una filippina di 43 anni per una grave ferita a una mano procuratasi nei festeggiamenti. La donna ha ricevuto una prognosi di 30 giorni per la lesione da scoppio.

A Firenze i pronto soccorso degli ospedali hanno refertato altri feriti, lesionati o ustionati nel maneggiare o stare vicini ai botti. Schegge e frammenti deflagrati dalle esplosioni degli ordigni hanno colpito, in episodi diversi, al volto e alla fronte un italiano di 21 anni (sette i giorni di prognosi) e un altro ragazzo, di 18 anni, ma alla schiena, verosimilmente questo mentre cercava di allontanarsi dall'esplosione e non avrebbe fatto in tempo a mettersi a distanza di sicurezza. Per lui cinque giorni di prognosi. Inoltre, secondo quanto risulta alla polizia, all'ospedale Meyer, in orari diversi, sono stati accompagnati dei bambini stranieri con ferite alle mani, sempre dovute a esplosioni di artifizi, petardi e botti. Sono un romeno di 9 anni e un cinese di 8 anni, entrambi curati per lesioni lievi dal personale dell'ospedale pediatrico. All'Abetone grave un 21enne che ha ricevuto danni a una mano mentre festeggiava il Capodanno. Lo hanno ricoverato all'ospedale di Pistoia.



