Capodanno di Giani con il tradizionale tuffo in Arno

"Forza Toscana, un tuffo in Arno per augurarvi un magico 2024. Solidarietà e pace, ambiente e sport, lavoro e cultura…tante sfide davanti che possiamo vincere insieme. Io sono pronto a dare il massimo e voi?". Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, su Fb pubblicando una foto che lo ritrae mentre dalla banchina dei Canottieri di Firenze si tuffa nel fiume Arno, tradizionale evento di Capodanno nel capoluogo toscano. Giani, ormai da anni, non manca all'appuntamento dell'1 gennaio, sfidando il freddo pungente e le acque gelide, e stamani insieme ad altri temerari si è ripetuto nell'impresa davanti al Ponte Vecchio.



