Sorpresi in auto con la cocaina, una pistola e 47.000 euro

Viaggiavano su un'auto a bordo della quale la Polizia ha rinvenuto cocaina, 47mila euro in contanti e una pistola: in quattro, una 40enne livornese e tre marocchini di 42, 36 e 32 anni sono stati così denunciati in concorso per possesso ingiustificato di arma comune e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il controllo è scattato intorno alle 23 di ieri in via Settembrini, nella zona sud di Livorno. Oltre alla Polizia anche una pattuglia della Guardia di Finanza si è avvicinata nel frattempo per collaborare all'attività.

I poliziotti, dopo aver identificato i quattro hanno proceduto a un controllo più accurato del mezzo: la perquisizione ha permesso di individuare e sequestrare una pistola Beretta calibro 7.65 che non è risultata rubata, due bilancini di precisione, 7 grammi di cocaina e una borsa da computer con all'interno l'ingente somma di denaro suddiviso in banconote di vario taglio per un totale di circa 47 mila euro.





