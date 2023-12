Capodanno in piazza in Toscana, a Firenze Diodato, a Siena Emma

Tanti eventi musicali in piazza in Toscana in occasione della notte di San Silvestro.

A Firenze, in piazza della Signoria, è in programma il concerto del cantautore Diodato, che si esibirà in una selezione di brani tratti dal suo repertorio per una serata di musica e spettacolo tra lirica, magia e canto. In piazza del Campo a Siena è attesa invece Emma Marrone per una serata che vedrà tra i protagonisti del Capodanno anche il duo comico PanPers e Dj Angelo di Radio DeeJay. A Pisa, il grande palco di piazza dei Cavalieri ospiterà il Dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo showcase di Fabri Fibra, il Dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi. Musica anche in piazza della Resistenza a Scandicci (Firenze) con Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Bandabardò per la prima volta sul palco tutti insieme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA