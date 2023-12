Calcio: Andreazzoli, 'punto importante, avevamo l'elmetto'

Un punto importante in un ambiente importante". Così il mister dell'Empoli Aurelio Andreazzoli dopo lo zero a zero contro il Cagliari. "Era la gara che volevamo fare, soprattutto nel primo tempo, conoscevamo le difficoltà e abbiamo interpretato bene la gara Nel secondo tempo non è stato così, ma le situazioni pericolose in fondo sono arrivate da palle lunghe e calci da fermo. I ragazzi si sono messi l'elmetto e lasciato il fioretto".

Cambiaghi? "Mi piace - ha detto - si sta mettendo a disposizione della squadra, gli manca soltanto di realizzare di più. Nel futuro sono sicuro che lo fará". Su Caprile?, invece, "scelta normale - ha spiegato - così come si cambiano i giocatori di movimento, non vedo perché non si debba fare lo stesso discorso per i portieri. Noi di portieri forti ne abbiamo addirittura tre. Oggi Caprile è stato molto bravo nella gestione della gara soprattutto nelle palle alte e calci da fermo".

Parole di elogio per Ranieri: "Un grande, uno da imitare: i giovani devono imparare da lui. Mi piace, bello confrontarmi con lui".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA