Truffa a anziano di Pistoia, due denunciati sull'A1 a Arezzo

Importante recupero di refurtiva da parte della polizia a Arezzo, in Autostrada del sole, frutto di una truffa a un anziano a Pistoia, un uomo di 85 anni. Due ventenni in viaggio verso sud sono stati denunciati per ricettazione. La vicenda è di giovedì. La truffa era stata perpetrata intorno alle 13.30, mentre il controllo a due occupanti di una vettura Renault Arcana è stato fatto verso le 17. La polizia ha scoperto in loro possesso numerosi monili in oro e 300 euro in contanti, bottino del raggiro. L'anziano era già andato a fare denuncia e quindi per la polizia è stato più semplice e rapido del previsto rintracciarlo e informarlo del ritrovamento tempestivo dei suoi averi.

La modalità della truffa è quella, purtroppo, collaudata.

Tutto era partito da una telefonata all'anziano dicendogli che i figli sarebbero andati in galera se non avesse pagato una persona incaricata di ritirare di lì a poco, a casa, i soldi e i preziosi.



