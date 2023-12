Spazzatrice va a fuoco, danneggiate vetrine a Lamporecchio

Un automezzo di Alia Servizi Ambientali adibito a spazzatrice stradale ha preso improvvisamente fuoco questo pomeriggio nei pressi di piazza IV Novembre a Lamporecchio (Pistoia), nel centro storico. Le fiamme si sono rapidamente sviluppate in altezza, arrivando a danneggiare alcune vetrine di un fondo sfitto sulla strada.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato la propagazione dell'incendio alle vicine attività commerciali e bonificato l'area. Nell'incendio - le cui cause sono ancora in corso di accertamento - non risultano al momento coinvolte persone.



