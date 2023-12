Denunciato autore della violenta aggressione a anziano a Firenze

E' stato individuato e denunciato dai carabinieri il presunto autore della violenta aggressione subita da un settantenne nel centro storico di Firenze, preso a pugni e a calci, anche quando era a terra e alla testa. Tutto è accaduto nel pomeriggio del 27 dicembre scorso in via de' Bentaccordi, a due passi da piazza Santa Croce: l'aggressione è stata ripresa dalle telecamere installate in strada.

Il denunciato, per lesioni personali, è un 29enne alla cui individuazione i militari della compagnia di Firenze sono arrivati anche attraverso la visione delle immagini registrate appunto dal sistema di videosorveglianza cittadina. I motivi dell'aggressione sono in fare di accertamento: i due si conoscerebbero tra di loro, non escluso che possano esserci stati dissidi per la gestione di un cane, che nel video peraltro non compare, ma al momento è tutto da chiarire. Nei filmati si vede l'anziano che cammina in via de' Bentaccordi per poi tornare indietro e avvicinarsi a un altro uomo nel frattempo sopraggiunto che poi lo colpisce facendolo sbattere contro un muro e poi cadere a terra, continuando poi a prenderlo a calci.

L'aggressore si allontana solo quando interviene una persona che assiste da una strada perpendicolare e che poi si allontana.

Successivamente due persone soccorrono l'anziano. Quest'ultimo, portato in ospedale, ha avuto una prognosi di 21 giorni.



