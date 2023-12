Abbigliamento sportivo contraffatto, scoperto laboratorio

Un laboratorio per la produzione di abbigliamento sportivo contraffatto è stato scoperto dalla Guardia di finanza a Firenze, in un garage di un complesso condominiale nella zona di Coverciano. Le Fiamme gialle hanno proceduto al sequestrp di diverse centinaia di capi contraffatti, segnalando alla magistratura, si spiega in una nota, "il soggetto titolare dell'illecita attività; sono tutt'ora in corso accertamenti al fine di ricostruire i compensi in nero incassati dall'indagato".

Da quanto spiegato, i capi di abbigliamento contraffatti erano destinati alla vendita online.

Il laboratorio è stato scoperto nell'ambito dei controlli intensificati nell'ultimo mese e in prossimità delle festività natalizie sul fenomeno del commercio, sia diretto che online, di prodotti contraffatti. Il servizio, spiega la Gdf, "si va a sommare agli innumerevoli interventi espletati dalle Fiamme gialle fiorentine che hanno portato" al sequestro "di oltre 162.000 di merce contraffatta nonché di circa 7.200 prodotti messi in vendita in violazione del codice del consumo".



