A Firenze Uffizi e Cappelle Medicee visitabili a Capodanno

Capodanno all'insegna dell'arte con mostre e collezioni visitabili straordinariamente durante i giorni festivi nei musei statali fiorentini.

Lunedì 1 gennaio, si spiega in una nota, saranno aperti gli Uffizi, con solo il secondo piano visitabile, con ingresso a pagamento dalle ore 11 alle 18,15. Aperti e visitabili straordinariamente (con ingresso a pagamento) anche le Cappelle Medicee dalle 11 alle 19 e il Museo Archeologico nazionale dalle 14 alle 18. Il 2 gennaio il Museo nazionale del Bargello sarà aperto con ingresso a pagamento dalle 8,15 alle 18,50 e sarà accessibile al pubblico anche il museo ferroviario Hzero dalle ore 10 alle 19.

Da vedere anche mostre come 'Splendori celesti.

L'osservazione del cielo da Galileo alle onde gravitazionali', inaugurata lo scorso 16 dicembre nel complesso di Santa Maria Novella a Firenze. L'esposizione sarà visitabile lunedì 1 gennaio (dalle ore 13 alle 17,30). Sarà aperta al pubblico, sempre il primo gennaio, anche la mostra immersiva 'Inside Van Gogh' nella Cattedrale dell'Immagine in piazza di Santo Stefano al Ponte a Firenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA