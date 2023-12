Sequestrati 50.000 botti a Prato, denunciato un commerciante

Sequestrati dai carabinieri a Prato più di 50.000 pezzi di materiale esplodente e denunciato un cinese. Così, avvicinandosi il Capodanno, sono stati intensificati i controlli dei carabinieri per il contrasto alla commercializzazione illecita di botti e prodotti pericolosi. Il controllo c'è stato a un esercizio commerciale, gestito dal cittadino orientale e sono stati trovati 50.000 pezzi pirotecnici, per un peso complessivo di circa 100 chili di polvere esplosiva detenuti e messi in vendita senza le autorizzazioni. Tutto il materiale pirotecnico è stato sottoposto a sequestro. Il cinese, 35 anni, è stato denunciato per commercio abusivo di materiale esplodente.



