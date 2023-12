Legambiente, nel 2023 in Toscana 44 eventi meteorologici estremi

"Abbiamo ancora gli occhi gonfi di tristezza e stupore per l'enorme tragedia che ha colpito Campi Bisenzio, Prato, Montemurlo, Agliana, Quarrata (oltre a Lamporecchio e Rosignano), ma i dati del bilancio finale di Città Clima 2023 ci dicono che questa diventerà la nostra nuova normalità". Così Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana, commenta i dati dell'Osservatorio Città clima di Legambiente, che traccia un quadro complessivo di quanto accaduto in Italia nel 2023: per quanto riguarda la Toscana gli eventi meteorologi estremi sono stati 44.

Tra i casi più rilevanti, secondo l'associazione ambientalista, ci sono state le alluvioni della Piana metropolitana toscana del 2 e 3 novembre. In particolare, le province di Firenze, Prato e Pistoia hanno assistito a esondazioni dei corsi d'acqua e allagamenti diffusi, con danni stimati (a livello regionale) per oltre 4 miliardi di euro e 8 vittime. Per Ferruzza "non sarà più possibile indugiare in politiche territoriali a dir poco irresponsabili. Nella Piana non potrà più esser collocato il progetto di nuovo aeroporto di Firenze, ma dovrà invece essere realizzata la più grande operazione di desigillatura del suolo della storia della nostra regione. Far spazio alla natura, delocalizzare ovunque possibile, riqualificare e rigenerare il patrimonio edilizio esistente e bloccare ogni nuovo tentativo di consumo di suolo vergine. Non abbiamo scelta, questa è l'unica opzione possibile se vogliamo davvero adattarci alla crisi climatica che stiamo vivendo".



