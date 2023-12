Italiano, la Fiorentina vuol continuare a sognare

Contro il Torino per chiudere in bellezza e continuare a sognare. Ecco l'obiettivo di Vincenzo Italiano aspettando l'ultima gara del 2023, domani al Franchi con i granata. "Abbiamo una bella classifica e le cose ci stanno girando bene, non dobbiamo mollare" l'invito del tecnico alla propria squadra. "Vogliamo dare continuità a quanto stiamo facendo e fare contenti i tifosi. Mi auguro che al Franchi ci sia la consueta cornice di pubblico e la gente ci sostenga in questa nostra voglia di ottenere un altro bel risultato e chiudere l'anno nel migliore dei modi. Vogliamo rimanere in queste posizioni e continuare a sognare.

"In questi giorni poi abbiamo lavorato bene e anche recuperato giocatori assenti nelle ultime gare". Il riferimento è a Jack Bonaventura e Martinez Quarta che però dovrebbe cominciare dalla panchina mentre Beltran sembra aver smaltito la botta al piede rimediata col Monza e dovrebbe essere riconfermato. Verso una maglia da titolare pure Koumé che poi partirà per la Costa d'Avorio per partecipare con la nazionale alla Coppa d'Africa: un'assenza che sommata a quella dell'infortunato Nico Gonzalez obbligherà la società viola a cercare a gennaio un esterno d'attacco.



