Empoli a Cagliari, Andreazzoli recupera Caputo

L'Empoli prepara la trasferta di Cagliari di sabato pomeriggio, uno scontro diretto delicatissimo che vede i toscani in piena zona retrocessione ma per la quale Aurelio Andreazzoli recupera almeno l'attaccante Framcesco Caputo, reduce da un problema muscolare. Da capire se il tecnico lo schiererà dal primo minuto.

Dubbi anche per l'impiego di Baldanzi: dopo le panchina contro Lazio e Torino, molto probabilmente il trequartista potrebbe essere schierato nel suo ruolo dal primo minuto. Ancora indisponibile Bereszyński come terzino destro, giocherà Ebuehi col nigeriano che poi partirà per la Coppa d'Africa. Domani la squqadra si allenerà in mattinata prima della conferenza stampa di Andreazzoli e più tardi partirà per Cagliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA