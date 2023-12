Abetone, impianti sci aperti con l'innevamento programmato

La neve è poca ma il 50% degli impianti di risalita, sia all'Abetone che in Val di Luce, sull'Appennino Pistoiese, sono aperti grazie alle temperature relativamente basse che permettono l'innevamento programmato.

Gli operatori, dopo l'avvio di stagione da record, per il ponte dell'Immacolata, adesso sperano che la coltre bianca che non è arrivata a Natale arrivi almeno per l'ultimo dell'anno. I turisti ci sono già, tra i quali anche stranieri. Oltre alla consueta presenza di sciatori europei, si vedono curiosamente perfino cinesi e pakistani, ma anche sudamericani e villeggianti dall'Est Europa.

"Un dato importante di questa prima parte delle festività natalizie - sottolinea Andrea Formento, presidente nazionale di Federfuni - è proprio la presenza significativa di turisti cinesi, ma anche molti pakistani, peruviani, russi che sono venuti ad Abetone e in Val di Luce e hanno trovato le condizioni per poter sciare, sia nei campi scuola, sia in due piste importanti che sono la Zeno 3 e il Pulicchio, entrambe molto lunghe. Questo grazie al lavoro incessante, svolto anche dopo l'8 dicembre, da parte dei nostri operatori, che hanno messo in funzione gli impianti di innevamento programmato nei momenti in cui le temperature lo permettevano". Ma il comprensorio abetonese e già pronto ad offrire alternative alla neve, nel caso non dovesse arrivare. "Negli alberghi - riprende Formento - i turisti che frequentano la nostra stazione possono trovare anche risposte diverse, come le bellissime spa. L'impegno degli operatori è stato continuo per poter sfruttare tutte le opportunità del territorio, sia da un punto di vista della ristorazione, quindi l'enogastronomia, ma anche per tutto ciò che riguarda l'ambiente, con i sentieri e il nordic walking, attività che vengono riproposte anche in questo periodo per dare ai turisti la possibilità di passare al meglio le vacanze nel nostro comprensorio".



